Медвежий угол
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Медвежий угол

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"А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы на "ненависть к России" рассекречены?

"А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы на "ненависть к России" рассекречены?

Царьград ФОТО: Lantyukhov Sergey/Globallookpress "А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы западного шоу-бизнеса на "ненависть к России" наконец-то рассекречены - отечественные либералы-русофобы могут лишь завидовать.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
только идиоты ходят на выступления этих идиотов
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15 час.
Юрий Золотарев
Старая предательская ВЕДЬМА  Ахеджакова не имеет ни малейшего понятия о СОВЕСТИ!
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8 час.
Владимир
&quot;ы посмеивались над странными перформансами Лии Ахеджаковой в поддержку киевского режима - мол, не иначе престарелую артистку-либералку &quot;вашингтонский обком&quot; подкупил. А теперь выясняется, что в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки: наконец рассекречены тарифы на &quot;ненависть&quot; к России среди звёзд шоу-бизнеса&quot;  Автор так  не сказал - сколько заплатили Ахеджаковой. Все ходил вокруг да около. Дозирование правды - это искусство. В каждой дохлой кошке есть много дохлой кошки.
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6 час.
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