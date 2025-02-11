Царьград ФОТО: Lantyukhov Sergey/Globallookpress "А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы западного шоу-бизнеса на "ненависть к России" наконец-то рассекречены - отечественные либералы-русофобы могут лишь завидовать.
"А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы на "ненависть к России" рассекречены?
Комментарии
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Сергей Трофимов
только идиоты ходят на выступления этих идиотов
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15 час.
Юрий Золотарев
Старая предательская ВЕДЬМА Ахеджакова не имеет ни малейшего понятия о СОВЕСТИ!
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8 час.
Владимир
"ы посмеивались над странными перформансами Лии Ахеджаковой в поддержку киевского режима - мол, не иначе престарелую артистку-либералку "вашингтонский обком" подкупил. А теперь выясняется, что в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки: наконец рассекречены тарифы на "ненависть" к России среди звёзд шоу-бизнеса" Автор так не сказал - сколько заплатили Ахеджаковой. Все ходил вокруг да около. Дозирование правды - это искусство. В каждой дохлой кошке есть много дохлой кошки.
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6 час.
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