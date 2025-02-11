Владимир

"ы посмеивались над странными перформансами Лии Ахеджаковой в поддержку киевского режима - мол, не иначе престарелую артистку-либералку "вашингтонский обком" подкупил. А теперь выясняется, что в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки: наконец рассекречены тарифы на "ненависть" к России среди звёзд шоу-бизнеса" Автор так не сказал - сколько заплатили Ахеджаковой. Все ходил вокруг да около. Дозирование правды - это искусство. В каждой дохлой кошке есть много дохлой кошки.