БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая

США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая

@ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Антикитайское НАТО» – так условно можно было бы назвать организацию, которую США планируют в ближайшее время создать в Юго-Восточной Азии.

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