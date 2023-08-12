США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая

@ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Антикитайское НАТО» – так условно можно было бы назвать организацию, которую США планируют в ближайшее время создать в Юго-Восточной Азии.
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