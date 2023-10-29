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На Украине заявили, что качают газ из РФ только из-за ЕС, и пригрозили остановить транзит

На Украине заявили, что качают газ из РФ только из-за ЕС, и пригрозили остановить транзит

Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев, передает «Коммерсант».

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