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Китайская компания CXMT усиливает позиции на рынке DRAM в условиях глобального дефицита памяти

Компания CXMT, занимающая четвёртое место в мире среди производителей DRAM, демонстрирует значительный рост продаж и рыночной стоимости на фоне глобального дефицита энергозависимой памяти.

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