Главарь Киевского режима Зеленский заявил, что за последние четыре дня Россия запустила по украинской территории почти 1500 беспилотных летательных аппаратов.
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