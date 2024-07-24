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СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по мирным кварталам ДНР

СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по мирным кварталам ДНР

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли мирные районы ДНР и выпустили по ним 68 боеприпасов. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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