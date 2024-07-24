СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по мирным кварталам ДНР

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли мирные районы ДНР и выпустили по ним 68 боеприпасов. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.