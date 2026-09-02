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Аргументы и Факты

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Силы ПВО за день сбили 238 украинских беспилотников

Силы ПВО за день сбили 238 украинских беспилотников

Согласно данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 238 украинских беспилотных аппаратов в воздушном пространстве над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря.

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