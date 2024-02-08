Сотрудник Управления координации иностранцев в ВСУ сообщил, что киевский режим стремится увеличить количество иностранных наемников в украинских вооруженных силах в свете текущей ситуации на линии фронта.
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