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Немощные ВСУ просят о помощи: кого хотят «натравить» на наших?

Немощные ВСУ просят о помощи: кого хотят «натравить» на наших?

Сотрудник Управления координации иностранцев в ВСУ сообщил, что киевский режим стремится увеличить количество иностранных наемников в украинских вооруженных силах в свете текущей ситуации на линии фронта.

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