Какие обновлённые версии документов привезли «западные советники» в Украину? Почему стороны признали неизбежность боевых действий до наступления зимы? Какую роль в переговорах сыграли представители Великобритании, Франции и Германии? И какие детали визита в Москву повлияли на ход обсуждений в Киеве? Итоги раундов переговоров в Киеве: новые рамки урегулирования и зимний сценарий 6 сентября 2026 год… Читать далее: https://govorit.
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