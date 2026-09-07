Александр Семченко: Кушнер и Уиткофф привезли в Киев новые документы по урегулированию

Какие обновлённые версии документов привезли «западные советники» в Украину? Почему стороны признали неизбежность боевых действий до наступления зимы? Какую роль в переговорах сыграли представители Великобритании, Франции и Германии? И какие детали визита в Москву повлияли на ход обсуждений в Киеве? Итоги раундов переговоров в Киеве: новые рамки урегулирования и зимний сценарий 6 сентября 2026 год… Читать далее: https://govorit.