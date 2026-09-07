Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

163 подписчика

Александр Семченко: Кушнер и Уиткофф привезли в Киев новые документы по урегулированию

Александр Семченко: Кушнер и Уиткофф привезли в Киев новые документы по урегулированию

Какие обновлённые версии документов привезли «западные советники» в Украину? Почему стороны признали неизбежность боевых действий до наступления зимы? Какую роль в переговорах сыграли представители Великобритании, Франции и Германии? И какие детали визита в Москву повлияли на ход обсуждений в Киеве? Итоги раундов переговоров в Киеве: новые рамки урегулирования и зимний сценарий 6 сентября 2026 год… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым