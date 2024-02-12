Говорит правду? Ангелина Вовк заявила, что не делала пластических операций

Советский диктор, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк в этом году отметит 82-й день рождения. Она выглядит свежей, сохраняет бодрость духа и энергичность, смотрится здорово для своих лет, и с этим соглашаются эксперты из индустрии красоты.
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