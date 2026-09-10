Нефть 100 долларов за баррель, что будет с бензином в России

Нефть выше 100 долларов вновь стала реальностью в сентябре 2026 года. По итогам торгов 9 сентября фьючерсы на Brent поднялись на 3,4% и закрылись на отметке $101,21 за баррель, а утром 10 сентября котировки продолжали удерживаться около $101.
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