Нефть 100 долларов за баррель, что будет с бензином в России

Нефть выше 100 долларов вновь стала реальностью в сентябре 2026 года. По итогам торгов 9 сентября фьючерсы на Brent поднялись на 3,4% и закрылись на отметке $101,21 за баррель, а утром 10 сентября котировки продолжали удерживаться около $101.