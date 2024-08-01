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Политика как она есть

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Спецслужбы призвали Нетаньяху посещать мероприятия с доступом к бомбоубежищам

Спецслужбы призвали Нетаньяху посещать мероприятия с доступом к бомбоубежищам

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) рекомендовала премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и министрам его правительства посещать только те мероприятия, где есть непосредственный доступ в укрепленное укрытие.

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