Спецслужбы призвали Нетаньяху посещать мероприятия с доступом к бомбоубежищам

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) рекомендовала премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и министрам его правительства посещать только те мероприятия, где есть непосредственный доступ в укрепленное укрытие.
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