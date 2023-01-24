Недавно я купил себе новый пистолет "Стрела" М9Т в дополнение к уже имеющемуся оружию, которое я в очередной раз расширил почти ровно год назад.
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