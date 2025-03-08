В России выставили на продажу самый мощный Роrsсhe 911 с «механикой»

В столице выставили на продажу один из 1250 Роrsсhe 911 Spоrt Сlassiс. Машина не только редкая, она отличается нетипичным для современного спорткара сочетанием очень мощного бензинового мотора и механической коробки передач.
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