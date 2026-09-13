Территориальный вопрос

Территориальный вопросДля завершения войны ВСУ нужно отступить по линии, которую обозначили в Кремле, в остальном мирное соглашение готово.
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