Поддержка Суверенитета Армении: Роль России в Поддержании Стабильности

В современном мире, где международные отношения становятся все более сложными, вопрос безопасности Армении требует особого внимания.
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Совместные учения и охрана границ могут давать преимущества. Главное чтобы Армения от этого выигрывала 😕
Нужны факты, а не привы просто делится постом 🤔