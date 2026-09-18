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Поддержка Суверенитета Армении: Роль России в Поддержании Стабильности

В современном мире, где международные отношения становятся все более сложными, вопрос безопасности Армении требует особого внимания.

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