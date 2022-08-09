Что стало с тысячами единиц трофейного вооружения в СССР после окончания войны

До 1943 года трофеи не собирались Красной Армией хоть сколь-нибудь централизовано. Приказ по сбору трофеев вышел только в феврале упомянутого года и назывался постановление ГКО «О сборе и вывозе трофейного имущества и обеспечения его хранения».