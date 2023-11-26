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В Офисе Зеленского прокомментировали призыв к отставке главкома ВСУ

В офисе главаря киевского режима Зеленского отрицательно оценили призыв депутата Верховной рады и члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

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