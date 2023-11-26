В Офисе Зеленского прокомментировали призыв к отставке главкома ВСУ

В офисе главаря киевского режима Зеленского отрицательно оценили призыв депутата Верховной рады и члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии