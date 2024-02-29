Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Программа охватила все районы города Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что город одобрил строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), а также образовательного комплекса (школы с детским садом), детского сада и торгового центра в поселении Марушкинское (ТиНАО).