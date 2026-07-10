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100 Дорог

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Названы самые популярные города России среди иностранных туристов

Названы самые популярные города России среди иностранных туристов

Туризм в России в 2026 году: ТОП-городов для иностранных туристов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также рост бронирований в регионах Золотого кольца и популярных туристических направлениях.

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