Названы самые популярные города России среди иностранных туристов

Туризм в России в 2026 году: ТОП-городов для иностранных туристов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также рост бронирований в регионах Золотого кольца и популярных туристических направлениях.
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