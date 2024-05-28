Джек-пот в керамическом горшке: чем оказалась случайная находка во время прогулки

Женщина, гулявшая по Чехии, наткнулась на более чем 2150 серебряных монет раннего средневековья. Монеты, первоначально хранившиеся в керамическом горшке во время политических потрясений, находились на своем месте с первой четверти XII века.
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