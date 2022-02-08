С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

С 1 марта в России начнут выдавать электронные сертификаты о смерти. Соответствующее постановление в понедельник, 7 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
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