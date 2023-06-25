Туроператоры перечислили самые недооцененные регионы России

Туроператоры назвали самые недооцененные российские регионы, пишут "Известия". В соответствии с исследованием организации "Национальные приоритеты", российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую и Тюменскую области.
Туроператоры назвали самые недооцененные российские регионы, пишут "Известия". В соответствии с исследованием организации "Национальные приоритеты", российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую и Тюменскую области.
Свежие комментарии