Пекин отказался участвовать с "швейцарских посиделках"

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". В своих материалах я довольно часто упоминаю такое понятие, как "демократические посиделки", которые обозначают сборы западных руководителей, на которые они периодически приглашают лидеров других, чтобы научить тех жизни.