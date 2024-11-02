Секрет нежнейших рыбных котлет из хека: без хлеба, и на вкус как фаршированная рыба

Для приготовления котлет, особенно рыбных, многие хозяйки вводят в фарш хлеб. Но сделать их сочными можно и без таких добавок — более того, котлеты по нашему рецепту по вкусу напомнят скорее фаршированную рыбу.
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