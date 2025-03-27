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Зеленский заявил, что согласился на прекращение огня в надежде на отказ России

Зеленский заявил, что согласился на прекращение огня в надежде на отказ России

Владимир Зеленский заявил, что согласие Украины на временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры было тактическим шагом, чтобы продемонстрировать миру якобы нежелание России прекращать конфликт.

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