Зеленский заявил, что согласился на прекращение огня в надежде на отказ России

Владимир Зеленский заявил, что согласие Украины на временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры было тактическим шагом, чтобы продемонстрировать миру якобы нежелание России прекращать конфликт.
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