Стало известно, кому чаще всего отказывают в приеме на работу

По данным совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, в 2023 году из-за несоответствия навыкам и квалификации кандидата требованиям вакансии работодатели чаще всего отказывали (в категории белых воротничков) продюсерам (72%), SMM-менеджерам (70%) и системным инженерам (60%).