Стало известно, кому чаще всего отказывают в приеме на работу

По данным совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, в 2023 году из-за несоответствия навыкам и квалификации кандидата требованиям вакансии работодатели чаще всего отказывали (в категории белых воротничков) продюсерам (72%), SMM-менеджерам (70%) и системным инженерам (60%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии