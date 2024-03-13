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Стало известно, кому чаще всего отказывают в приеме на работу

Стало известно, кому чаще всего отказывают в приеме на работу

По данным совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, в 2023 году из-за несоответствия навыкам и квалификации кандидата требованиям вакансии работодатели чаще всего отказывали (в категории белых воротничков) продюсерам (72%), SMM-менеджерам (70%) и системным инженерам (60%).

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