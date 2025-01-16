Глава СК России затребовал доклад о ходе проверки обстоятельств применения насилия к учащемуся в школе Гусь-Хрустального Владимирской области

Следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по информации из социальных медиа о применении насилия одним учащимся к другому в школе города Гусь-Хрустальный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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