Захарова напомнила, что западные НПО требовали не «создавать препоны» Telegram

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мирия Захарова проинформировала о том, что важнейшим фактором в ситуации с взятым под арест французскими правоохранителями создателем Telegram Павлом Дуровым будет то, будут ли просить выпустить его на свободу различные западные правозащитники.
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