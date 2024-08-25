Захарова напомнила, что западные НПО требовали не «создавать препоны» Telegram

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мирия Захарова проинформировала о том, что важнейшим фактором в ситуации с взятым под арест французскими правоохранителями создателем Telegram Павлом Дуровым будет то, будут ли просить выпустить его на свободу различные западные правозащитники.