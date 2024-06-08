СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Садового со стороны ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела села Садового в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого погибли более 20 человек.
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