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СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Садового со стороны ВСУ

СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Садового со стороны ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела села Садового в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого погибли более 20 человек.

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