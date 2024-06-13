На Южном Урале закрывают автодороги из-за жары

Водителей Челябинской области предупредили о введении ограничений на магистралях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 13 июня, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов по Цельсию) с 12:00 до 18:00 будет введено временное ограничение дорожного движения на участках дороги: М5 «Урал» (Москва – Челябинск), подъезд к г.