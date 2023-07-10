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Удивительный бал в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Уссурийске

Удивительный бал в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Уссурийске

В минувшую субботу, 8 июля, в Уссурийске состоялся бал. А так как посвящен он был Дню семьи, любви и верности, то участвовать в нем могли только супружеские пары.

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