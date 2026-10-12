ЦБ назвал одно из условий снижения ключевой ставки в 2027 году

ЦБ раскрыл, что может приблизить снижение ключевой ставки в 2027 году.Возможность снижения ключевой ставки в России в 2027 году будет зависеть, в частности, от сокращения структурного первичного дефицита бюджета, информирует "Интерфакс".
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