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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У сборной России одна медаль на чемпионате мира по фехтованию-2026. Павел Граудынь взял золото в турнире саблистов

Сборная России по фехтованию завершила выступление на чемпионате мира-2026 в Гонконге. С 22 по 30 июля россияне, которые выступали на соревнованиях с флагом и гимном, завоевали одну медаль.

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