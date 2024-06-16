Массовая драка мигрантов накануне Курбан-байрам в ТЦ Твери: пострадавших увозили на скорой

В Твери в одном из крупных ТЦ произошла массовая драка с участием мигрантов.15 июня 2024 года в торговом центре "Рубин" (Рубин-2) в Твери произошла драка, в результате которой очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Заход сил НАТО через Чёрное море": Французы высадились в Одессе раньше срока. Штурм невозможен - аналитик
- Путин ворвался на мирную конференцию в Швейцарии. Зеленский запаниковал и начал искать козлов отпущения
- Русская авиация ударила новейшими ракетами по Киеву: "Огромный пожар" на объекте ВПК. Пламя "свирепствует уже почти сутки"
Свежие комментарии