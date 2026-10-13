Ямское поле
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Ямское поле

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Собянин сообщил, как Москва поможет ученикам 7–9-х классов изучать физику

Свыше 6,6 тысячи ребят записались в профильные классы физико-математической вертикали Москвы, сообщил Сергей Собянин.

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