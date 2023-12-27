Александр Спиридонов принял участие в конференции стран СНГ, посвящённой взаимодействию политических фракций

На нее приехали коллеги из парламентов Беларуси, Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной ОсетииДепутат Государственной Думы сообщил, что на протяжении трёх дней ему довелось очень тесно работать с депутатами парламента Киргизии — Жогорку Кене́ш.