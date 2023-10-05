На Украине планируют отказаться от понятия инвалидности

Наталья Денисенко

То есть -людям--без рук или ног предлагается искать работу-с учетом того что пособия отменят и работодатели почему-то желают принять полностью функциональных сотрудников.Для того чтобы реализовать благие намерения о трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью--нужно сначала иметь такие предложения-где такие люди будут конкурентоспособны.А не кидать людей на произвол судьбы--сначала отменив им льготы и пособия и принуждая исполнять работу-на которую здоровые граждане никогда не согласятся--по причине ее нудности,скучности и практически бесплатности.