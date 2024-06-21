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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Качанова и экс-депутата Кириллова

Минюст РФ внес в реестр иноагентов активиста Владимира Волохонского (также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), режиссера и автора фильма «ДМБ» Романа Качанова, экс-депутата Никиту Кириллова и бывшего политтехнолога пермской КПРФ Сергея Антонова.

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