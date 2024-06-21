Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Качанова и экс-депутата Кириллова

Минюст РФ внес в реестр иноагентов активиста Владимира Волохонского (также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), режиссера и автора фильма «ДМБ» Романа Качанова, экс-депутата Никиту Кириллова и бывшего политтехнолога пермской КПРФ Сергея Антонова.