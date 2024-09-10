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Царьград

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Главные цели не сбиты: Шпионы НАТО помогали ВСУ при атаке на Россию - теперь метят на Черноморье

Нашей ПВО оказались не сбиты главные цели, и это стоит признать. Данные с радаров показали, что шпионы НАТО помогали ВСУ при атаке на Россию.

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