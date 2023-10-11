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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовала предзагрузка Lords of the Fallen для PS5, стал известен размер скачиваемых ...

Стартовала предзагрузка Lords of the Fallen для PS5, стал известен размер скачиваемых ...

Стартовала предзагрузка Lords of the Fallen для PS5, стал известен размер скачиваемых файловЧерез несколько часов после дебюта релизного трейлера Lords of the Fallen в сети появились подробности о весе и дате предзагрузки соулслайка в версии для PlayStation 5.

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