Стартовала предзагрузка Lords of the Fallen для PS5, стал известен размер скачиваемых файловЧерез несколько часов после дебюта релизного трейлера Lords of the Fallen в сети появились подробности о весе и дате предзагрузки соулслайка в версии для PlayStation 5.
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