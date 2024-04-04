Захарова: РФ в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий

Российская Федерация в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, в комментарии к 75-летию Североатлантического альянса выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.