Захарова: РФ в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий

Российская Федерация в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, в комментарии к 75-летию Североатлантического альянса выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.
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