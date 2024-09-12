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Царьград

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«Зафиксированы подземные толчки». Утро в Кузбассе началось с землетрясения

«Зафиксированы подземные толчки». Утро в Кузбассе началось с землетрясения

Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла.12 сегодня на территории Крапивинского округа зафиксировали подземные толчки естественного характера.

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