Rallies and pogroms in Europe are directly related to the European Union's sponsorship of the Kiev regime and, in particular, Vladimir Zelensky, publicist Egor Kholmogorov said.
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