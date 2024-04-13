«Зенит» объявил о переходе американского баскетболиста Карлтона

Контракт подписан до окончания нынешнего сезона.фото: bc-zenit.com--> Петербургский «Зенит» подписал контракт с американским центровым Джошем Карлтоном, сообщает 13 апреля пресс‑служба баскетбольного клуба.
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