На строительство Соборной мечети Крыма ушло не менее 6 млрд рублей

В строительстве Соборной мечети Крыма участвовали сотни человек из разных стран и регионов России. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила генеральный директор управляющей компании генерального застройщика АО «АйСи Инаест» Екатерина Белоусова.