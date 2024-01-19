На строительство Соборной мечети Крыма ушло не менее 6 млрд рублей

В строительстве Соборной мечети Крыма участвовали сотни человек из разных стран и регионов России. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила генеральный директор управляющей компании генерального застройщика АО «АйСи Инаест» Екатерина Белоусова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии