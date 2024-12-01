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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Новоалексеевка ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Новоалексеевка ДНР

В захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств.

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