Зловещая тайна турецких пляжей: шесть трупов на берегу и тень мистики Елена ГалицкаяНа побережье Турции обнаружены шесть тел, включая тело безголового ребенка и пятерых взрослых, некоторые из которых оказались без конечностей.
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