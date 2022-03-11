Джан Пьеро Гасперини: «Поддерживаем Миранчука. Он хорошо дружит с Малиновским, и это прекрасно. Люди важнее, чем флаги их стран»

Тренер «Аталанты» высказался о дружбе Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. «То, что делает Малиновский, трогает.

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