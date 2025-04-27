Минниханов о совместном промпарке в Навои: Ключевой вопрос – поиск инвесторов

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис РТ Рустам Минниханов после осмотра возводимого совместно с Татарстаном индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои» обсудил реализацию проекта с руководством Навоийской области.
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